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Опубликовано видео спецоперации по предотвращению теракта под Саратовом

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Фото: РЕН ТВ
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Опубликовано видео спецоперации, в ходе которой сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратовской области и ликвидировали подозреваемых в его подготовке.

Операция была проведена 11 марта. Члены законспирированной террористической ячейки были убиты при оказании сопротивления сотрудникам органов безопасности.

При осмотре автомобиля, на котором злоумышленники пытались скрыться, были обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната и самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

За 2017 год в России сотрудники ФСБ предотвратили 25 терактов, в том числе готовящуюся атаку во время Кубка конфедераций по футболу. Въезд в страну был закрыт более 17,5 тыс. иностранцам, подозреваемым в терроризме.

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