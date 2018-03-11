ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки, возбуждено дело. Об этом заявил Центр общественных связей ФСБ в воскресенье, 11 марта.

«Управлением ФСБ России по Саратовской области возбуждено уголовное дело с квалификацией «Приготовление к террористическому акту». Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Злоумышленники, которых попытались задержать, были убиты при оказании сопротивления сотрудникам органов безопасности.

В автомобиле были обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

5 марта стало известно, что сотрудники ФСБ в 2017 году предотвратили 25 терактов. Ведомство пресекло более 60 преступлений террористической направленности.

В тот же день на коллегии ведомства в Москве президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за успешную работу. Особо глава страны отметил достижения в сфере борьбы с коррупцией.