Неизвестные подожгли часовню Московского патриархата в Киеве

В Киеве неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Инцидент произошел в ночь на 10 марта, говорится в сообщении на сайте Киевской митрополии.

Отмечается, что злоумышленники разбили окно и вылили горючую смесь внутри помещения храма в честь Преображения Господня, находящегося у Киевского городского противотуберкулезного диспансера № 1. В результате поджога пострадало внутреннее убранство часовни. После инцидента полиция возбудила уголовное дело.

Украинские неонацисты 8 марта дали обещание захватить Киево-Печерскую лавру. Накануне группа радикально настроенных националистов ворвалась в Успенский собор, где провела псевдомолебен.

Во время акции радикалы заявили, что Успенский собор и Трапезный храм должны относиться к Украинской православной церкви, не к Московской.

В последнее время участились случаи нападения на православные церкви на территории Украины. После нескольких попыток поджога Десятинный монастырь в Киеве был вынужден обратиться в ООН за защитой от националистов.