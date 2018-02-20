Церковь как мишень

В дагестанском Кизляре в воскресенье, 18 февраля, мужчина открыл огонь по людям, выходившим из православного храма после завершения вечерней службы. Жертвами стали пять человек, еще четверо были ранены. Нападавший был ликвидирован правоохранителями. Известно, что у него могла быть сообщница, которой удалось скрыться. Следственный комитет уже заявил, что не исключает версию теракта. Портал iz.ru вспомнил самые громкие случаи нападения на храмы и священнослужителей — не только в России, но и во всем мире.

церковь1 18 февраля 2018 года, мужчина открыл огонь по людям, выходившим из православного храма после завершения вечерней службы Фото: ТАСС/Абдула Магомедов/NewsTeam

С14 против Московского патриархата

В начале января 2018-го стало известно о серии нападений украинских радикалов на православные храмы, расположенные на территории Украины. 8 января около 30 активистов националистической организации С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры, пояснив, что их акция «направлена против ФСБ». На встречу с ними вышли 25 священнослужителей.

После переговоров с митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом активисты разблокировали вход в пещеры, но вскоре после этого заявили, что намерены продолжить акции против Украинской православной церкви Московского патриархата.

Спустя два дня Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что группа молодых людей совершила несколько нападений на храмы УПЦ МП в Одессе.

церковь Священнослужители и верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма - 3 февраля 2018 года члены группировки С14 провели акцию с требованием сноса храма, расположенного возле Десятинной церкви в центре Киева Фото: РИА Новости

В пресс-службе епархии тогда пояснили, что активисты стали обклеивать двери и стены храмов листовками с текстом «Осторожно, Московский патриархат!» На них также было указано расстояние до Москвы.

На требования священнослужителей и прихожан уйти молодые люди ответили оскорблениями, а всё происходящее начали снимать на видео. В местной епархии заявили, что, по их мнению, это была «абсолютно проплаченная акция».

Взломы церквей в Хорватии

Весной 2017 года в Хорватии хулиганы осквернили сразу несколько храмов Сербской православной церкви. В большинстве случаев нападения происходили в сельской местности. Во второй половине марта православные СМИ сообщили о том, что хулиганы вторглись как минимум в три церкви: храм св. Георгия в деревне Кричке, церковь св. Иоанна Крестителя недалеко от города Дрниш, а также в реставрировавшуюся церковь Рождества Богородицы в Медвидже.

Мотивы хулиганов так и остались неясными. Известно, что в первых двух случаях они не притрагивались к находившимся в церквях святыням. Зато при нападении на церковь Рождества Богородицы, в которой в этот момент находился ее настоятель, наоборот, «нанесли материальный ущерб храму», зато не тронули хранившиеся там же строительные материалы, после чего полиция отказалась от версии об ограблении.

церковь2 Весной 2017 года в Хорватии хулиганы осквернили сразу несколько храмов Сербской православной церкви - в большинстве случаев нападения происходили в сельской местности Фото: Global Look Press/ZUMA/Miso Lisanin

Тогда же Патриарх Сербский Ириней дал интервью хорватскому изданию Jutarnij list, в котором заявил о нападках на сербских православных в Хорватии.

— Я не могу представить, чтобы в каком-либо сербском городе перед учреждением, относящимся к хорватскому меньшинству, собиралась бы толпа и кричала, угрожала смертью, выкрикивала бы оскорбления. Вероятно, это такая демократия. Но демократия ли, когда на государственном телевидении говорят, что дело об убийстве сербского ребенка — за которое, конечно, никто не осужден, хотя убийцы известны всем — «раздуто СМИ»? — отметил тогда Патриарх.

Полиция страны разыскивала хулиганов, однако сообщений о том, что кто-либо из них был найден, в СМИ так и не появилось. Далматинская епархия, которой подчиняется церковь в городе Дрниш, в своем заявлении призвала всех христиан осудить «повторяющиеся акты вандализма». Позднее нападения на храмы прекратились.

Взрыв в храме в Бирюлево

В декабре 2008 года, во время воскресной вечерней службы в храме святителя Николая, расположенном на юге Москвы, в Бирюлево, раздался взрыв. Как стало известно позднее, сработало взрывное устройство, пронесенное в церковь двумя подростками. В церкви в этот момент находились около 50 человек, однако погибших не было. Здание храма не пострадало.

Как установило следствие, злоумышленники поместили взрывное вещество в трехлитровую стеклянную банку, но она не была начинена поражающими элементами — тактика, к которой обычно прибегают террористы-смертники.

церковь3 В декабре 2008 года, во время воскресной вечерней службы в храме святителя Николая, расположенном на юге Москвы, в Бирюлево, раздался взрыв. Сработало взрывное устройство, пронесенное в церковь двумя подростками Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Ранена была 62-летняя служительница церкви, которая собиралась вынести оставленную подростками сумку и в момент взрыва находилась рядом с ней. Женщина получила контузию левого глаза и рану правой кисти руки. Еще одним пострадавшим стал 50-летний мужчина, также получивший контузию. Они были госпитализированы, вскоре медики сообщили, что состояние обоих пострадавших удовлетворительное.

Подозреваемые, трое подростков в возрасте от 18 до 19 лет, были задержаны в течение нескольких дней. Позднее следствие установило, что Давид Башелутсков, Станислав Лухмырин и Евгения Жихарева являлись последователями одного из неоязыческих культов. Помимо взрыва в храме в Бирюлево, они подорвали железнодорожные пути на перегоне между станциями Бирюлево–Пассажирская и Булатниково, а также активировали взрывное устройство в помещении ресторана McDonalds. Башелутсков и Лухмырин также обвинялись в совершении десяти убийств и двух покушений на убийства в Москве и Волгограде. В 2010 году все они были осуждены: Жихарева получила восемь лет колонии, Лухмырин — девять, Башелутсков — 21 год.

Нападения на священников

Отдельная тема в истории современной церкви — нападения на священнослужителей. Многие из них происходят на бытовой почве, например, пьяными, надеявшимися разжиться деньгами, или просто принятыми сельскими священниками на постой. Однако часто причины оказываются более сложными. Нередко найти виновных и установить причины нападения не удается вовсе.

Одним из самых громких по-прежнему остается убийство богослова и проповедника Александра Меня в Подмосковье в сентябре 1990 года. Убийцы так и не были найдены, их точные мотивы неизвестны. По неподтвержденной версии, неизвестный остановил Александра Меня на улице и передал ему записку. Пока священник ее читал, второй злоумышленник, скрывавшийся неподалеку, ударил его в спину топором. Известно, что до этого Александр Мень неоднократно получал письма с угрозами.

В 2006 году в Тверской области был заживо сожжен священник Андрей Николаев вместе со своей семьей. Батюшка заступился за церковь, которую пытались разорить жившие неподалеку алкоголики, а те в отместку ночью подожгли его дом.

церковь4 Одним из самых громких по-прежнему остается убийство богослова и проповедника Александра Меня в Подмосковье в сентябре 1990 года - убийцы так и не были найдены Фото: ТАСС/Олег Власов

В 2013 году в Пскове был убит Павел Адельгейм — известный священник и церковный публицист, неоднократно выступавший с резонансными рассуждениями о внутреннем устройстве церкви. Убийцей стал 27-летний Сергей Пчелинцев, приехавший к нему из Москвы, чтобы попросить совета из-за сильного душевного смятения. Он прожил в доме у священника несколько дней, а затем набросился на Павла Адельгейма с ножом. Во время задержания Пчелинцев также нанес несколько ран самому себе. На суде он заявил, что не помнит всех обстоятельств трагедии и попросил прощения за содеянное. Эксперты признали его невменяемым, следствие согласилось с тем, что ему требуется специализированное лечение.