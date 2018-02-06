Прямой эфир

На Украине оспорят размещение в Киеве часовни Московского патриархата

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Размещение в Киеве часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории Национального музея истории Украины будет оспорено в суде.

Такое поручение музею дал Минкульт республики в понедельник, 5 февраля.

«Законные права Национального музея истории Украины как землепользователя нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, в ведомстве признали часовню «малой формой» и «временным сооружением».

25 января радикалы из националистической организации С14 («Сич») напали на часовню православной церкви в центре Киева, срезав циркулярной пилой информационный стенд часовни Украинской православной церкви Московского патриархата.

С14 считает, что церковь захватила землю на территории археологических раскопок древней Десятинной церкви возле Национального музея истории Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина укрепляет границу с РФ «непробивной стеной»
Радикалы сорвали на Украине мероприятие в память блокадного Ленинграда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017