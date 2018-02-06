На Украине оспорят размещение в Киеве часовни Московского патриархата

Размещение в Киеве часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории Национального музея истории Украины будет оспорено в суде.

Такое поручение музею дал Минкульт республики в понедельник, 5 февраля.

«Законные права Национального музея истории Украины как землепользователя нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, в ведомстве признали часовню «малой формой» и «временным сооружением».

25 января радикалы из националистической организации С14 («Сич») напали на часовню православной церкви в центре Киева, срезав циркулярной пилой информационный стенд часовни Украинской православной церкви Московского патриархата.

С14 считает, что церковь захватила землю на территории археологических раскопок древней Десятинной церкви возле Национального музея истории Украины.