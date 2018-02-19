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СК не исключил версию теракта при нападении на церковь в Кизляре

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Фото: Global Look Press/instagram.com/ lenta_dagestan
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Следственный комитет России не исключил, что нападение на прихожан церкви в дагестанском Кизляре могло быть терактом. Об этом сообщается на сайте СК.

Атака в Прощеное воскресенье
В Дагестане от рук террориста погибли пять прихожанок православного храма

«В ходе расследования уголовного дела устанавливаются мотивы нападавшего, отрабатываются все возможные версии. Среди этих версий — совершение террористического акта», –– говорится в сообщении СК.

Нападение произошло в воскресенье, 18 февраля. 22-летний Халил Халилов открыл огонь из охотничьего ружья по прихожанам Свято-Георгиевского храма в городе Кизляр.

В результате погибли пять женщин, еще четыре человека получили ранения, среди них двое сотрудников правоохранительных органов.

«Следственными органами СК России по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела по факту нападения мужчины на местных жителей в Кизляре. Его действия квалифицированы по статье «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», –– отметили в СК.

При попытке скрыться нападавший был ликвидирован.

После происшествия в СМИ появилась информация о том, что ответственность за расстрел людей взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). При этом доказательств причастности боевиков ИГ к атаке нет.

 

19 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможных причинах расстрела людей в Дагестане.

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