Назначена дата похорон погибших при стрельбе у церкви в Кизляре

Похороны погибших во время стрельбы возле храма в дагестанском Кизляре пройдут во вторник, 20 февраля. Об этом сообщил мэр города Александр Шувалов.

Он отметил, что в настоящий момент обстановка в Кизляре спокойная.

«Спокойно всё в городе, никакой паники нет. Сейчас занимаемся подготовкой к похоронам <…> Они пройдут 20 февраля», –– цитирует Шувалова ТАСС.

В воскресенье, 18 февраля, 22-летний Халил Халилов расстрелял из охотничьего ружья прихожан православного Свято-Георгиевского храма в Кизляре.

В результате нападения были убиты пять пожилых женщин, еще четыре человека госпитализированы с ранениями, среди них двое сотрудников правоохранительных органов.

При попытке скрыться нападавший был ликвидирован.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Кизляр находится в 170 км от столицы Дагестана Махачкалы, население города составляет около 50 тыс. человек.

Ранее врачи рассказали о состоянии пострадавших. По их словам, экстренно прооперированы два человека.