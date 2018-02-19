Назначена дата похорон погибших при стрельбе у церкви в Кизляре
Похороны погибших во время стрельбы возле храма в дагестанском Кизляре пройдут во вторник, 20 февраля. Об этом сообщил мэр города Александр Шувалов.
Он отметил, что в настоящий момент обстановка в Кизляре спокойная.
«Спокойно всё в городе, никакой паники нет. Сейчас занимаемся подготовкой к похоронам <…> Они пройдут 20 февраля», –– цитирует Шувалова ТАСС.
В воскресенье, 18 февраля, 22-летний Халил Халилов расстрелял из охотничьего ружья прихожан православного Свято-Георгиевского храма в Кизляре.
В результате нападения были убиты пять пожилых женщин, еще четыре человека госпитализированы с ранениями, среди них двое сотрудников правоохранительных органов.
При попытке скрыться нападавший был ликвидирован.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
Кизляр находится в 170 км от столицы Дагестана Махачкалы, население города составляет около 50 тыс. человек.
Ранее врачи рассказали о состоянии пострадавших. По их словам, экстренно прооперированы два человека.