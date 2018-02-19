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Тегеран осудил убийство прихожан храма в Кизляре

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Фото: youtube.com
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Представитель МИДа Ирана Бахрам Касеми осудил нападение на прихожан храма в Кизляре (Дагестан).

Как передает агентство IRNA, Касеми выразил поддержку семьям погибших и раненых, а также всему российскому народу.

Как ранее писал портал iz.ru, 18 февраля 22-летний Халил Халилов расстрелял из охотничьего ружья людей около церкви в Кизляре. На месте происшествия были убиты четыре женщины, еще одна пострадавшая позднее скончалась в больнице.

Нападавший был ликвидирован правоохранителями, по факту случившегося следственный комитет возбудил два уголовных дела.

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