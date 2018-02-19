Васильев выразил соболезнования родным погибших при атаке в Кизляре

Трагедия в Кизляре сплотила представителей разных народов и конфессий, проживающих в Дагестане, заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев.

«Приносим слова соболезнования тем, кто потерял близких, и тем, кто пострадал. Тот, кто хотел в Кизляре разъединить многонациональное и многоконфессиональное общество Дагестана, добился обратной реакции: мы еще более едины, чем было раньше», — сказал Васильев.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев возложил цветы к месту трагедии в Кизляре. Утром в понедельник, 19 февраля, он посетил храм, где встретился с архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом.

Портал iz.ru писал о том, что 18 февраля вооруженный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви в Кизляре. В результате атаки погибли пять женщин, еще четверо ранены.