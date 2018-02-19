Премьер Дагестана осудил попытки посеять вражду между народами республики

Посеять вражду между народами Дагестана не удастся.

Об этом сообщил председатель правительства республики Артем Здунов, комментируя в понедельник, 19 февраля, расстрел прихожан православного храма, который произошел накануне в Кизляре.

«Никому не удастся посеять вражду и ненависть между народами Дагестана, нарушить мирную жизнь в республике, свернуть с пути созидания и развития», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, что нападение вооруженного охотничьим ружьем мужчины на прихожан храма Георгия Победоносца в дагестанском городе Кизляре произошло 18 февраля.

Тогда погибли пять женщин, еще четверо были госпитализированы. 22-летний злоумышленник был убит силовиками, его жена арестована. СК возбудил два уголовных дела — по ч. 2 ст. 105 («Убийство с отягчающими обстоятельствами») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.