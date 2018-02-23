На Западной Украине сожгли редакцию местного издания

В украинского городе Ровно (на западе страны) неизвестные подожгли редакцию издания «Четвертая власть». Об этом сообщила заместитель главного редактора Антонина Торбич.

«Четвертая власть» в основном специализируется на журналистских расследованиях.

«Около 20:30 (21:30 мск) мы были с коллегами на втором этаже здания, где расположен наш офис. Вдруг я услышала, как кто-то открыл дверь офиса. Мы как раз ждали гостей. Через несколько секунд я услышала звон, сильный хлопок, забежал сын и говорит, что кто-то нас поджег», –– цитирует Торбич «Общественное телевидение».

По ее словам, поджог – «это попытка запугивания» из-за журналистской деятельности издания. Она также рассказала, что ранее были похищено серверное оборудование компании-оператора, из-за чего сайт издания не работает уже больше недели.

Пожарные прибыли на место происшествия оперативно, пожар удалось быстро ликвидировать. Однако на опубликованных в интернете снимках видно, что офис редакции серьезно пострадал.

Ранее портал zi.ru сообщал, что украинских радикалов арестовали на 60 суток за поджог храма Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Десятинного монастыря в центре Киева.