Брэд Питт решил отдохнуть от женщин

Американский актер Брэд Питт решил на год отказаться от интимной близости с женщинами, чтобы прийти в себя после разрыва с бывшей супругой Анджелиной Джоли, сообщает The Sun.

По данным издания, Питт хочет сосредоточиться на медитациях, спорте, начать вести здоровый образ жизни и отказаться от алкоголя. Журналисты напоминают, что актер находился в отношениях почти всю сознательную жизнь, а сейчас старается сделать то, чего раньше не делал.

Джоли подала документы на развод в конце сентября 2016 года в связи с «непримиримыми разногласиями между супругами», попросив суд оставить шестерых детей жить вместе с ней. После этого в СМИ неоднократно появлялась информация, что бывшие возлюбленные могут вновь сойтись, но она не подтверждалась.

В конце января 2018 года журналисты писали, что Питт может вернуться к другой своей бывшей жене — актрисе Дженнифер Энистон. Буквально через несколько недель после этого Энистон и ее супруг, актер и сценарист Джастин Теру, объявили о разводе. Они были вместе с 2012 года.

Параллельно сообщалось, что Джоли, трижды побывавшая замужем, собирается зарегистрировать новые отношения. По данным журналистов, она встречается с бизнесменом и филантропом из Великобритании.