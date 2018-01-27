Прямой эфир

СМИ рассказали о чувствах Брэда Питта к Дженнифер Энистон

0
Фото: TAСС/AP/Chris Pizzello
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В СМИ появилась информация о том, что известный актер Брэд Питт, громкий развод которого с Анджелиной Джоли обсуждал весь мир, может вернуться к своей бывшей жене —  актрисе Дженнифер Энистон. Как пишет таблоид InTouch Weekly со ссылкой на информированный источник, сейчас бывшие супруги близки как никогда.

«Они помогают друг другу пережить проблемы в семейной жизни», —  рассказал собеседник журналистов, которого цитирует РЕН ТВ.

По его данным, Питт извинился перед Энистон, а также познакомил ее со своими детьми. Собеседник издания отметил, что Питт влюблен в Энистон и предположил, что они могут вновь сойтись.

В конце 2017 года сообщалось, что американская актриса Анджелина Джоли, трижды побывавшая замужем, собирается зарегистрировать новые отношения. По данным журналистам, Джоли встречается с бизнесменом и филантропом из Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дженифер Энистон появилась в рекламе Emirates Airlines
Дженифер Энистон появилась в рекламе Emirates Airlines
В рекламном ролике рассказывается о преимуществах самолета A380
Брэд Питт проиграл на посвященном «Игре престолов» аукционе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017