СМИ рассказали о чувствах Брэда Питта к Дженнифер Энистон

В СМИ появилась информация о том, что известный актер Брэд Питт, громкий развод которого с Анджелиной Джоли обсуждал весь мир, может вернуться к своей бывшей жене — актрисе Дженнифер Энистон. Как пишет таблоид InTouch Weekly со ссылкой на информированный источник, сейчас бывшие супруги близки как никогда.

«Они помогают друг другу пережить проблемы в семейной жизни», — рассказал собеседник журналистов, которого цитирует РЕН ТВ.

По его данным, Питт извинился перед Энистон, а также познакомил ее со своими детьми. Собеседник издания отметил, что Питт влюблен в Энистон и предположил, что они могут вновь сойтись.

В конце 2017 года сообщалось, что американская актриса Анджелина Джоли, трижды побывавшая замужем, собирается зарегистрировать новые отношения. По данным журналистам, Джоли встречается с бизнесменом и филантропом из Великобритании.