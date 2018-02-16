Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе

Американская актриса Дженнифер Энистон и ее супруг, актер и сценарист Джастин Теру, объявили о разводе. Об этом сообщает портал TMZ.

Решение разойтись пара приняла еще в конце 2017 года. Актеры заявили, что остались лучшими друзьями и будут бережно хранить дружбу, но их пути расходятся.

Дженнифер Энистон наиболее известна по роли Рэйчел Грин в сериале «Друзья» (1994–2004 годы), а Джастин Теру — сценарием к фильму «Железный человек 2» (2010 год).

Пара обручилась в 2012 году, через семь лет после развода Энистон и Брэда Питта. Поженились актеры в 2015 году.