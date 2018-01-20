Актер Юэн Макгрегор подал на развод со своей женой Ив Мавракис. Он прожил с ней в браке более 22 лет.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на американские СМИ, Макгрегор и его жена, которая занимается художественным оформлением фильмов, начали проживать раздельно с мая 2017 года.

Макгрегор готов платить Мавракис алименты, поскольку между супругами не был заключен брачный контракт. Кроме того, их имущество может быть разделено поровну.

Ранее портал iz.ru сообщал, что народный артист СССР Армен Джигарханян отказался от мирового соглашения с экс-супругой.