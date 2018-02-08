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Брэд Питт спровоцировал ДТП в США

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Американский актер Брэд Питт спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает Daily Mail.

Авария произошла 5 февраля в Лос-Анджелесе в районе Лос-Фелиз. Автомобиль голливудского актера Tesla столкнулся с Nissan, а тот при столкновении повредил припаркованную Kia. В результате ДТП никто не пострадал. По словам очевидцев, актер в момент случившегося был абсолютно спокоен, обсудил причиненные убытки со своим страховым агентом, после чего пожал руки водителям и уехал, пишет «Дни.ру».

Ранее в СМИ появилась информация, что Питт живет по соседству с бывшей женой и коллегой Анджелиной Джоли, однако пара не встречается. Есть мнение, что супруги до сих пор не смогли урегулировать условия расторжения брака, поэтому попросили суд продлить срок действия временного соглашения.

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