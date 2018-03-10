Фигуристка Трусова выиграла юниорский чемпионат мира в Болгарии

Российская фигуристка Александра Трусова завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночниц на юниорском чемпионате мира в Софии.

13-летняя россиянка набрала за произвольную и короткую программы в совокупности 225,52 балла. При этом технику Трусовой судьи оценили на 92,35 балла, что является неофициальным мировым рекордом.

Так, олимпийская чемпионка Алина Загитова в Пхенчхане набрала за технику 81,62 балла.

Второе место также заняла представительница России Алена Косторная, набравшая в сумме 207,39 балла. Бронзовая медаль у японки Мако Ямасите (195,17).

Еще одна российская фигуристка Станислава Константинова заняла четвертое место (186,35).

Таким образом, по итогам юниорского ЧМ российские фигуристы завоевали золотые медали во всех дисциплинах. Ранее золото выиграли одиночник Алексей Ерохов и российский танцевальный дуэт Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.