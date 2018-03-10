В МВФ рассказали о причиных повышения цены на газ для украинцев

Повышение цены на газ для украинского населения связано с необходимостью искоренения коррупции, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман. Финансист заявил, что причина коррупции кроется в разнице цены на газ для предприятий и домохозяйств.

В подтверждении своих слов постпред МВФ привел пример, что «можно купить газ по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом присвоив разницу», сообщает РЕН ТВ.

Цена на газ для рядовых частных потребителей на Украине должна равняться той, какую платят импортер, добавил Люнгман, передает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что с 1 апреля цена на газ для украинцев может единовременно вырасти на 62%. Граждане Украины обсуждают предстоящее подорожание газа в соцсетях, интересуясь, будут ли у них зарплаты, как в Европе, чтобы иметь возможность оплатить газ по высокой цене, пишет «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что на фоне данных о подорожании газа на Украине 1 марта прекратились поставки российского газа в страну. В связи с этим в республике временно ограничили потребление газа. 3 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания вынуждена разорвать контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины».