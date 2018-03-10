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Волкер объяснил невыполнение Минских соглашений отсутствием политической воли

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Фото: Global Look Press
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер связал невыполнение Минских соглашений и отсутствие прогресса в урегулировании украинского кризиса с нехваткой политической воли. Об этом он заявил 10 марта на заседании Брюссельского форума.

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«Минские соглашения содержат всё необходимое для урегулирования ситуации. Проблема не в них, а в отсутствии политической воли для их выполнения», — приводит его слова ТАСС.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства утверждает, что Россия несет ответственность за выполнение договоренностей, потому что она, по его мнению, «сохраняет командование и контроль» над силами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, в своем выступлении Волкер назвал ежедневные потери украинской армии от действий на линии соприкосновения, однако полностью проигнорировал факты обстрелов силовиками территории ДНР и ЛНР.

Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к событиям в Донбассе и заинтересованности в преодолении украинского политического и экономического кризиса.

8 марта Волкер предложил вводить персональные санкции за посещение Крыма. Как отметил член Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, подобные заявления свидетельствуют о том, что спецпредставитель Госдепа «объединился с украинской радикальной политической верхушкой».

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