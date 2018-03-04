В ДНР и ЛНР оценили идею ликвидировать республики

США должны сконцентрировать внимание на действиях Украины, если хотят разрешить конфликт в Донбассе. С таким заявлением выступил полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, комментируя инициативу о расформировании республик.

«Если господин Волкер действительно настроен на мирное разрешение конфликта, то хотелось бы, чтобы он концентрировал внимание на своих подопечных, на Украине, на систематических нарушениях Киевом взятых на себя в рамках Минских соглашений обязательств», — заявил Пушилин.

По его мнению, воздействие на Киев «принесло бы куда больший результат», передает «Федеральное агентство новостей».

В свою очередь, представитель ЛНР Родион Мирошник напомнил, что власти в республиках были избраны жителями регионы. Более того, республики являются сторонами конфликта в Донбассе и входят в рабочую группу на минских переговорах, сообщает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, спецпредставитель США на Украине Курт Волкер выступил с предложением о ликвидации ЛНР и ДНР. По его мнению, к созданию республик причастна Россия. С их помощью Москва «маскирует свою роль в регионе и укрепляет конфликт».