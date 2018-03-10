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Ryanair выпустит билеты с предупреждением о возможных последствиях Brexit

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Фото: Global Look Press/Daniel Bockwoldt
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Ирландская авиакомпания Ryanair заявила, что начнет выпускать билеты с предупреждением о возможных последствиях Brexit с сентября 2018 года. Об этом пишет The Guardian.

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Предупреждения будут писаться до тех пор, пока не будет подписано соглашение между Великобританией и ЕС о Brexit.

«Все говорят, что всё будет в порядке ближе к апрелю 2019 года. Я не думаю, что это нужно принимать как должное», — сказал топ-менеджер авиакомпании Кенни Джейкобс.

Джейкобс не ожидает, что из-за Brexit рейсы Ryanair будут отменены в 2019 году. Он также добавил, что соглашение с ЕС по Brexit не сможет гарантировать, что у британских авиакомпаний будет полноценный доступ к рынку Евросоюза и наоборот.

Ранее стало известно, что Британия намерена подписать таможенное соглашение с Евросоюзом после Brexit. Оно позволит стране заключать торговые сделки с другими государствами по своему усмотрению. 

Планируется, что Великобритания покинет ЕС к концу марта 2019 года. По предварительным расчетам, бюджет Евросоюза потеряет €13 млрд в год в период с 2021 по 2027 год из-за выхода Великобритании из ЕС. Референдум по данному вопросу состоялся 23 июня 2016 года. 51,89% граждан страны проголосовали за Brexit, 48,11% — против него.

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