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Сухогруз в Финском заливе терпит бедствие вторые сутки

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Фото: Global Look Prees/Mohssen Assanimoghaddam
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Грузовое судно Glory Hongkong под панамским флагом вторые сутки терпит бедствие к западу от острова Гогланд в Финском заливе. Об этом заявили в береговой охране Финляндии в пятницу, 9 марта.

«Судовладелец должен заключить договор о спасении или буксировке с коммерческой компаний, и переговоры часто занимают определённое время», – цитирует сообщение финских пограничников «Фонтанка».

Сухогруз шел в Санкт-Петербург, на его борту 22 человека, в некоторых отсеках идет борьба с течью.

На месте происшествия дежурят катера береговой охраны Финляндии и Эстонии, финские ледокол, буксир и военный корабль, готовые прийти на помощь в любой момент.

Транспортная компания ведет переговоры с компанией-спасателем.

В ночь на 5 марта два российских судна – сухогруз «Андор» и сейнер «Хорс» столкнулись в Керченском проливе в Крыму.

В результате инцидента водотечности судов не обнаружено, мореходность не потеряна. Сухогруз был незначительно поврежден, после столкновения он стал на якорь. Сейнер пошел в Керчь и ошвартовался через час. При столкновении никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

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