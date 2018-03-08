В Финском заливе терпит бедствие идущий в Петербург сухогруз

В международных водах Финского залива терпит бедствие грузовое судно под флагом Панамы. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Пограничную охрану Финляндии.

«Служба морских спасателей Хельсинки в 12.41 (13.41 мск) получила сигнал, что в машинное отделение грузового корабля, который направляется в Санкт-Петербург, есть вода. По последним данным, уровень воды около 6 м», - сказано в сообщении.

Судно, на борту которого 22 человека, терпит бедствие к западу от острова Гогланд. Добавляется, что помещение уже задраили, опасности затопления нет.

К сухогрузу направляются ледокол Arctic Oy Nordica и катер береговой охраны Turva. Пограничная охрана выразила готовность оперативно эвакуировать людей при необходимости.

21 февраля у берегов Франции в Атлантическом океане затонул рыболовецкий траулер «Чёрная жемчужина». Прибывшие по координатам спасатели обнаружили обломки судна и пустые спасательные плоты.