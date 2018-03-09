Шведская принцесса Мадлен родила третьего ребенка

Третьего ребенка родила в пятницу, 9 марта, шведская принцесса Мадлен. Новорожденная дочка стала третьим ребенком в семье младшей дочери шведского короля Карла XVI Густава и его супруги королевы Сильвии.

Девочка появилась на свет в 00:41 по местному времени, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу королевского двора. Роды прошли в одной из клиник Стокгольма. Вес новорожденной составил 3465 граммов, рост — 50 сантиметров.

У принцессы Мадлен и ее мужа Кристофера О'Нила уже есть дочь Леонор и сын Николас.

Ранее королевская семья Великобритании поделилась подробностями предстоящей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Проведение торжества запланировано на 19 мая.