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Королевская семья поделилась планами церемонии свадьбы принца Гарри

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Фото: REUTERS/Rebecca Naden
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Королевская семья Великобритании поделилась основными подробностями свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Торжество запланировано на 19 мая.

«Венчание начнется в полдень в часовне святого Георгия. Декан Виндзора проведет службу, а архиепископ Кентерберийский провозгласит пару мужем и женой», — говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

В 13:00 молодые проедут в карете по городу, а после этого вернутся в Виндзорский замок, где состоится торжественный прием для всех гостей.

Вечером отец Гарри — принц Чарльз Уэльский — устроит еще один прием в честь молодоженов только для их ближайших друзей и родственников.

Пока остается неясным важный вопрос — будет ли церемония венчания транслироваться по телевидению в прямом эфире, уточняет «РИА Новости».

Виндзорский замок — летняя резиденция британских королей. Кенсингтонский дворец — собственность младших членов королевской семьи, сейчас им владеет принц Уильям и его супруга Кэтрин.

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