Британские пабы продлят работу в день свадьбы принца Гарри

Пабы Великобритании 18 и 19 мая 2018 года будут открыты до 1:00 ночи. На 19 мая назначено бракосочетание принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

«Королевская свадьба будет праздником национального масштаба, поэтому мы хотим, чтобы у всех была возможность извлечь максимум для себя из этого исторического события», — заявила министр внутренних дел страны Эмбер Радд.

Официальное разрешение министерства на продление работы пабов должро быть вынесено в течение месяца.

Дополнительные часы работы принесут питейным заведениям до £10 млн, отмечает исполнительный директор Британской ассоциации пабов Бриджид Симмондс. По ее словам, «английский паб — это такая же культурная икона, как и королевская семья», сообщает Sky News.

Традиционно британские пабы закрываются в 23:00. При этом бармен бьет в специальный колокол и кричит «Last order!» (последний заказ).

Как писал iz.ru, свадьба наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл принесет экономике Соединенного Королевства не менее $680 млн.