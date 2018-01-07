Прямой эфир

Британские пабы продлят работу в день свадьбы принца Гарри

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пабы Великобритании 18 и 19 мая 2018 года будут открыты до 1:00 ночи. На 19 мая назначено бракосочетание принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

«Королевская свадьба будет праздником национального масштаба, поэтому мы хотим, чтобы у всех была возможность извлечь максимум для себя из этого исторического события», — заявила министр внутренних дел страны Эмбер Радд.

Официальное разрешение министерства на продление работы пабов должро быть вынесено в течение месяца.  

Дополнительные часы работы принесут питейным заведениям до £10 млн, отмечает исполнительный директор Британской ассоциации пабов Бриджид Симмондс. По ее словам, «английский паб — это такая же культурная икона, как и королевская семья», сообщает Sky News.

Традиционно британские пабы закрываются в 23:00. При этом бармен бьет в специальный колокол и кричит «Last order!» (последний заказ).

Как писал iz.ru, свадьба наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл принесет экономике Соединенного Королевства не менее $680 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Принц Гарри взял интервью у Барака Обамы
В Сети увязали свадьбу принца Гарри с расправой его предка над женой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017