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В Камбодже ввели уголовную ответственность за неуважение к королю

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Фото: Global Look Press
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В Камбодже вводится уголовная ответственность за проявление неуважения по отношению к королю Нородому Сиамони. Об этом сообщила в понедельник, 5 февраля, канцелярия камбоджийского правительства.

В поправках в уголовный кодекс страны, которые одобрил кабмин, говорится, что за «любое проявление неуважения или непочтительное отношение к королю» грозит тюремное заключение от одного года до пяти лет.

Нынешний король — 65-летний Нородом Сиамони — сел на престол в октябре 2004 года после того, как его отец Нородом Сианук сложил с себя полномочия из-за слабого здоровья. До восхождения на трон он жил в Европе, где работал хореографом-балетмейстером, профессором классических искусств, а также занимал пост посла страны в ЮНЕСКО.

Портал iz.ru писал о том, что в конце прошлого года власти США ввели визовые санкции в отношении ряда должностных лиц Камбоджи в ответ на роспуск камбоджийским правительством основной оппозиционной партии страны.

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