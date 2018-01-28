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Группу британцев арестовали в Камбодже за «порнографические танцы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пять британцев в возрасте от 19 до 35 лет арестовали в Камбодже за «порнографические танцы» с молодыми женщинами, пишет в воскресенье, 28 января, газета Daily Mail.

Причиной тому стали представленные местной полицией фотографии. На кадрах видно, что в каком-то помещении, напоминающем клуб, лежат парами друг на друге одетые мужчины и женщины. При этом несколько парней в шортах, но без рубашки. Как утверждает один из подозреваемых, ни сам он, ни его друзья на фото не присутствуют.

Мужчина также рассказал, что их задержали 25 января во время барбекю-вечеринки на одной из вилл. На мероприятие, где присутствовали от 80 до 100 человек, вломились 30 полицейских и стали выхватывать случайных людей из толпы.

По словам британца, он и его приятели не виновны и не знают, за что их арестовали. Сейчас полиция ведет допрос.

Это не первый случай правонарушений граждан Великобритании за рубежом. Так, в прошлом октябре в Египте арестовали женщину, которая пыталась провезти в страну сотни таблеток опиоидного анальгетика. Ее приговорили к трем годам тюрьмы, но потом отпустили.

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