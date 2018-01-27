Осужденную в Египте за провоз трамадола британку помилуют

Гражданка Великобритания Лоура Пламмер, осужденная на три года тюрьмы в Египте за провоз обезболивающих препаратов, выйдет на свободу в течение двух дней. Об этом пишет The Telegraph.

Ее имя было включено в список заключенных, которых президент страны Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси собирается помиловать по случаю празднования Дня революции. О своем решении глава государства объявит в субботу.

33-летнюю жительницу британского королевства арестовали в октябре в Хургаде. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ее чемодане 290 таблеток трамадола — опиоидного анальгетика, который запрещен в Египте, но легализован в Великобритании.

По словам туристки, она не знала, что в этой стране препарат относят к числу наркотиков. Женщина заверила, что привезла препарат для своего египетского мужа, который страдал от сильных болей в спине.