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Осужденную в Египте за провоз трамадола британку помилуют

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Фото: TASS/DPA/Frank May
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Гражданка Великобритания Лоура Пламмер, осужденная на три года тюрьмы в Египте за провоз обезболивающих препаратов, выйдет на свободу в течение двух дней. Об этом пишет The Telegraph.

Ее имя было включено в список заключенных, которых президент страны Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси собирается помиловать по случаю празднования Дня революции. О своем решении глава государства объявит в субботу.

33-летнюю жительницу британского королевства арестовали в октябре в Хургаде. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ее чемодане 290 таблеток трамадола — опиоидного анальгетика, который запрещен в Египте, но легализован в Великобритании.

По словам туристки, она не знала, что в этой стране препарат относят к числу наркотиков. Женщина заверила, что привезла препарат для своего египетского мужа, который страдал от сильных болей в спине.

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