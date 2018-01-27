Гинеколог из Бразилии взорвал сеть танцами с беременными

Акушер-гинеколог Фернандо Гудес да Куньи из Бразилии поразил пользователей интернета своими зажигательным танцами с беременными пациентками. Видео он выкладывает в Instagram, у него десятки тысяч подписчиков.

Врач уверен, что физическая активность облегчает боль во время родов. С ним согласна и часть его коллег, указывает телеканал РЕН ТВ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что россиянки стали рожать первенца на пять лет позже. Сейчас средний возраст матери около 26 лет, в то время как в 1995–1999 годах он составлял 20,9 года.