Прямой эфир

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Папуа-Новой Гвинее

0
Фото: REUTERS/ Francis Ambrose
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано в северо-восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки зарегистрированы в 17.39 по времени UTC (20.39 мск). Эпицентр стихии находился в 43 км к востоку от города Тарон, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась.

25 февраля на востоке острова землетрясение магнитудой 7,5 и последующие афтершоки нанесли значительный ущерб региону, жертвами стали более 30 человек.

Последний раз землетрясения в Папуа-Новой Гвинее происходили 5 и 6 марта, их магнитуда составила 5,7 и 6,7 соответственно. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у Курильских островов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017