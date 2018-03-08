Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Папуа-Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано в северо-восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки зарегистрированы в 17.39 по времени UTC (20.39 мск). Эпицентр стихии находился в 43 км к востоку от города Тарон, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась.

25 февраля на востоке острова землетрясение магнитудой 7,5 и последующие афтершоки нанесли значительный ущерб региону, жертвами стали более 30 человек.

Последний раз землетрясения в Папуа-Новой Гвинее происходили 5 и 6 марта, их магнитуда составила 5,7 и 6,7 соответственно.