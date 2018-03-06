Прямой эфир

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано в Папуа – Новой Гвинее

0
Фото: Global Look Prees/Muhammad Fauzy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в центральной части Папуа – Новой Гвинеи. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился в 57,5 км к юго-западу от города Тари, очаг залегал на глубине 33 км.

25 февраля на востоке острова землетрясение магнитудой 7,5 и последующие афтершоки нанесли значительный ущерб региону, погибли более 30 человек.

Последний раз землетрясение в Папуа-Новой Гвинее происходило 5 марта, его магнитуда составила 5,7. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Второе за сутки землетрясение произошло у берегов Камчатки
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017