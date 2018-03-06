Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано в Папуа – Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в центральной части Папуа – Новой Гвинеи. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился в 57,5 км к юго-западу от города Тари, очаг залегал на глубине 33 км.

25 февраля на востоке острова землетрясение магнитудой 7,5 и последующие афтершоки нанесли значительный ущерб региону, погибли более 30 человек.

Последний раз землетрясение в Папуа-Новой Гвинее происходило 5 марта, его магнитуда составила 5,7. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.