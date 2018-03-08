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Буддисты разгромили мусульманские кварталы в центре Шри-Ланки

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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Столкновения буддистов и мусульман продолжаются в Шри-Ланке, в городе Паллекл буддисты разгромили кварталы, населенные мусульманами, их не остановил ранее введенный властями страны режим ЧП и комендантский час.

Разрушением жилищ мусульман буддисты не ограничились: пострадали рестораны и магазины. В ходе беспорядков поджигались жилые дома и общественные заведения, пишет «Газета.ру».

6 марта власти Шри-Ланки ввели режим чрезвычайного положения на 10 дней. Посольство РФ в Шри-Ланке призывает россиян по возможности отказаться от поездок на остров, а также соблюдать максимальную осторожность при нахождении там. 

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