Буддисты разгромили мусульманские кварталы в центре Шри-Ланки

Столкновения буддистов и мусульман продолжаются в Шри-Ланке, в городе Паллекл буддисты разгромили кварталы, населенные мусульманами, их не остановил ранее введенный властями страны режим ЧП и комендантский час.

Разрушением жилищ мусульман буддисты не ограничились: пострадали рестораны и магазины. В ходе беспорядков поджигались жилые дома и общественные заведения, пишет «Газета.ру».

6 марта власти Шри-Ланки ввели режим чрезвычайного положения на 10 дней. Посольство РФ в Шри-Ланке призывает россиян по возможности отказаться от поездок на остров, а также соблюдать максимальную осторожность при нахождении там.