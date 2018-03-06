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Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП из-за столкновений буддистов и мусульман

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Фото: REUTERS
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Режим чрезвычайного положения на 10 дней ввели власти Шри-Ланки из-за столкновения буддистов и мусульман. Информацию об этом распространил официальный представитель правительства Шри-Ланки Даясири Джаясекара во вторник, 6 марта.

Режим ЧП введен после беспорядков в районе Канди в Центральной провинции.

«Было принято решение объявить чрезвычайное положение сроком на 10 дней для предотвращения распространения межобщинных беспорядков на другие части страны», — цитирует сообщение ТАСС.

Накануне власти направили в Канди воинские части для предотвращения межобщинных столкновений.

Некоторые буддисты, обвиняют мусульман в осквернении святынь и протестуют против прибытия беженцев-мусульман из Мьянмы.

Буддисты составляют 70% населения Шри-Ланки.

Столкновения в Мьянме с 25 августа по 24 сентября унесли жизни около 9 тыс. человек, тысячи людей бежали из страны.

25 августа сотни боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» совершили нападения на опорные пункты полиции, погибли несколько сотен человек. В результате ответных действий со стороны сил безопасности Мьянмы более 600 тыс. представителей народности рохинджа были вынуждены бежать в Бангладеш.

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