При взрыве автобуса на Шри-Ланке пострадали 19 человек

На Шри-Ланке произошел взрыв в автобусе с его последующим возгоранием. Об этом сообщает агентство Reuters.

Автобус направлялся с полуострова Джафна в сторону одного из основных военных учебных центров.

«В пассажирском автобусе произошел взрыв, остались некоторые фрагменты на его корпусе. Мы считаем, что это мог быть взрыв бомбы», — сообщили местные военные.

В результате происшествия пострадали 12 военных и семь мирных жителей.

20 февраля портал iz.ru писал о ДТП с автобусом в Китае. Транспортное средство перевернулось на скоростном шоссе.