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Человек погиб при столкновении автобуса с двумя легковушками в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Один человек погиб при столкновении рейсового автобуса с двумя автомобилями на севере Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Авария произошла на Ленинградском шоссе.

«Возле дома № 88 на Ленинградском шоссе столкнулись рейсовый автобус и две легковушки. По предварительным данным, погиб водитель легкового автомобиля», –– приводит агентство сообщение экстренных служб столицы.

В пресс-службе Мосгортранса уточнили, что около 10:40 в районе дома 51, стр. 14 по Ленинградскому шоссе (напротив дома 88) водитель легкового автомобиля совершил наезд на остановившийся на остановке автобус 905-го маршрута. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД. Выясняются все обстоятельства происшествия.

20 февраля портал iz.ru сообщил, что пассажирский автобус загорелся на пересечении Можайского шоссе и улицы Багрицкого в Москве. Отмечается, что автобус следовал по маршруту Одинцово – Парк Победы.

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