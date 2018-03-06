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Россиян призывают не посещать Шри-Ланку до отмены режима ЧП

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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Посольство РФ в Шри-Ланке призывает россиян по возможности отказаться от поездок на остров, а также соблюдать максимальную осторожность при нахождении там. Об этом сказано в сообщении дипмиссии в Facebook.

Напомним, 6 марта власти Шри-Ланки ввели режим ЧП сроком на 10 дней из-за столкновения буддистов и мусульман. В частности, беспорядки охватили район Канди в Центральной провинции, куда накануне направляли воинские части для предотвращения межобщинных столкновений.

Некоторые буддисты обвиняют мусульман в осквернении святынь и протестуют против прибытия беженцев-мусульман из Мьянмы, где с 25 августа по 24 сентября в результате столкновений погибло около 9 тыс. человек, тысячи людей бежали из страны.

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