Россиян призывают не посещать Шри-Ланку до отмены режима ЧП

Посольство РФ в Шри-Ланке призывает россиян по возможности отказаться от поездок на остров, а также соблюдать максимальную осторожность при нахождении там. Об этом сказано в сообщении дипмиссии в Facebook.

Напомним, 6 марта власти Шри-Ланки ввели режим ЧП сроком на 10 дней из-за столкновения буддистов и мусульман. В частности, беспорядки охватили район Канди в Центральной провинции, куда накануне направляли воинские части для предотвращения межобщинных столкновений.

Некоторые буддисты обвиняют мусульман в осквернении святынь и протестуют против прибытия беженцев-мусульман из Мьянмы, где с 25 августа по 24 сентября в результате столкновений погибло около 9 тыс. человек, тысячи людей бежали из страны.