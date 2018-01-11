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В Шри-Ланке разрешат женщинам покупать алкоголь

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Фото: Global Look Press/ZUMA/imagebroker.com/Walter G. Allgöwer
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Действующий на Шри-Ланке с 1955 года закон о запрете женщинам покупать алкоголь будет отменен властями страны. Предполагается, что покупать алкогольные напитки смогут женщины, достигшие 18 лет. Одновременно им разрешат работать там, где продается алкоголь. При этом им не нужно будет оформлять предварительное разрешение.

Телеканал «360» добавляет, что запрет раньше соблюдался далеко не строго.

В ноябре сообщалось, что на Шри-Ланке из-за непогоды погибли шесть человек, 23 пострадали.

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