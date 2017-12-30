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Россия снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Harry Laub
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Россельхознадзор с 30 декабря снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки в обмен на гарантии безопасности.

Информацию об этом распространили в самом ведомстве.

При этом Россия будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих партий растительной продукции из Шри-Ланки, сообщает «РИА Новости».

Временное ограничение было введено Россельхознадзором 18 декабря, когда в партии чая были обнаружены личинки вредоносного капрового жука.

По оценкам ведомства, в случае заноса на территорию России этого особо опасного вредителя потери сельскохозяйственной отрасли могут составить десятки миллиардов рублей.

В России треть чая составляет цейлонский, и ограничения могли оказать влияние на ценообразование в этой отрасли.

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