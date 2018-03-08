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Хоккеисты ЦСКА вновь обыграли «Спартак»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Хоккеисты ЦСКА победили «Спартак» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась со счетом 3:1.

У армейцев шайбы забросили Сергей Андронов на 7-й минуте, Сергей Шумаков (25) и Михаил Григоренко (31). У «Спартака» отличился Илья Талалуев (58), сообщает «Газета.ру».

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 8 марта.

Предыдущая встреча хоккеистов ЦСКА и «Спартака» состоялась 5 марта и закончилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.

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