ЦСКА разгромил «Спартак» в первом матче плей-офф КХЛ

ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал уверенную победу над московским «Спартаком». Армейские хоккеисты отправили в ворота красно-белых шесть безответных шайб.

Дублем в матче отметились Максим Шалунов и Михаил Григоренко. По шайбе забросили Никита Попугаев и Михаил Науменков. Таким образом, армейский клуб вышел вперед в серии до четырех побед.

Следующий матч между командами пройдет в понедельник, 5 марта. Встреча начнется в 19:30 мск.

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