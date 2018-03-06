ЦСКА обыграл «Спартак» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Спартак» в московском дерби во втором матче серии плей-офф.

Встреча завершилась со счетом 1:0, передает ТАСС.

Единственную шайбу на пятой минуте матча забросил Максим Шалунов.

Счет в серии стал 2:0 в пользу армейцев.

Следующие матчи серии состоятся 7 и 8 марта на площадке «Спартака».

Ранее 5 марта сообщалось, что капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк передал золотую медаль чемпионата мира 2012 года женскому Среднеуральскому монастырю.