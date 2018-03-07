Звезда фильмов для взрослых подала в суд на Трампа

Порнозвезда Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, подала иск против президента США Дональда Трампа, сообщает NBC News со ссылкой на документ.

В своем иске актриса указывает, что Трамп в итоге не подписал договор о неразглашении, хотя она сама, ее адвокат и адвокат президента сделали это, уточняет «Газета.ру».

Ранее в феврале Клиффорд заявила, что отрицает связь с Трампом не потому, что ей заплатили, а потому, что «этого никогда не было». Юристы американского лидера заявили, что это лишь слухи, которые распространяются с 2011 года.