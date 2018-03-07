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ВВС Бразилии перехватили самолет с 500 кг кокаина на борту

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Фото: Global Look Press/Rafael Ochoa/Xinhua
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Военно-воздушные силы Бразилии перехватили двухмоторный самолет, на борту которого находилось 500 кг кокаина. Об этом в среду, 7 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на портал UOL.

По предварительным данным, самолет вылетел с территории соседней Боливии. Находясь в воздушном пространстве Бразилии, пилот отказывался выходить на связь. Тогда местные ВВС вынудили его приземлиться на территории штата Мату-Гросу.

Во время обысков на земле на борту воздушного судна была обнаружена крупная партия кокаина.

В аэропорту Рио-де-Жанейро 4 марта была конфискована крупнейшая в истории Бразилии партия кокаина. В 48 сумках полицейские нашли почти 1,5 т наркотиков. Груз занимал два грузовых контейнера.

Кокаин по запаху обнаружили служебные собаки. Животных не сбили даже ароматные приправы, находившиеся в контейнерах.

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