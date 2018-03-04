В Рио-де-Жанейро конфисковали рекордную партию кокаина

Полицейские нашли поти 1,5 т кокаина в аэропорту Рио-де-Жанейро. 48 сумок с наркотиками занимали два грузовых контейнера.

Кокаин по запаху обнаружили служебные собаки. животных не сбили даже ароматные приправы, находившиеся в контейнерах.

Конфискованная партия стала крупнейшей в истори Бразилии.

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