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Полиция Бельгии обнаружила 4,5 т кокаина в порту Антверпена

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Фото: Global Look Press/Chen Fei
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Правоохранительные органы Бельгии в течение недели обнаружили в порту Антверпена в общей сложности 4,5 т кокаина. Об этом сообщает NL Times.

Наркотическое вещество хранилось в контейнерах из-под колумбийских бананов. Изъятая партия была отправлена полицией по указанному адресу. Получать товар пришли шестеро человек из голландского города Осса. Позже подозреваемые были задержаны. Ими оказались пятеро граждан Нидерландов и один гражданин Колумбии. Стоимость найденной партии наркотиков полиция оценила в €170 млн, передает «Газета.ру».

В настоящее время задержанные арестованы по подозрению в транспортировке наркотиков. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что правоохранительные органы Аргентины задержали в аэропорту Буэнос-Айреса гражданина России, пытавшегося провезти 4 кг кокаина. До этого спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку 389 кг кокаина в Москву. По данным полиции, наркотики были обнаружены на территории российского посольства в Аргентине и предназначались для отправки в Россию дипломатической почтой.

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