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Инфляция в России в феврале замедлилась до 0,2%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Инфляция в России в феврале 2018 года замедлилась до 0,2% (с 0,3% в предыдущем месяце).

По данным Росстата, за январь-февраль 2018 года цены выросли на 0,5%.

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В годовом выражении инфляция в феврале 2018 года осталась на уровне января — 2,2%.

Продовольственные товары в феврале 2018 года подорожали на 0,4%, в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции — на 0,0% (на 0,1%), передает «Интерфакс».

Непродовольственные товары в феврале стали дороже на 0,1% (на 0,2% в феврале 2017 года).

Услуги в феврале подорожали на 0,1% (в феврале 2017 года — на 0,3%).

Крупы и бобовые в феврале подешевели на 1,0%, мясо и птица — на 0,6%, сахарный песок — также на 0,6%.

Цены на бензин в феврале не изменились после роста на 0,4% в январе. Тарифы на услуги ЖКХ второй месяц подряд растут на 0,1%.

В середине февраля министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам 2018 года будет ниже 4%.

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