Январская инфляция застыла на нуле

Впервые в новейшей истории России цены на продукты снизились посреди зимы. Сезонно очищенная продовольственная дефляция в январе составила 0,15%, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине экономики». В министерстве данный эффект объясняют высокой насыщенностью рынка продуктами. В результате дешевели цитрусовые, гречка, мясо, макароны и сахар. Аналитики отмечают, что дефляцию в России также обусловило снижение цен на мировых рынках, поскольку наша страна импортирует часть продовольственных товаров. В целом же инфляция, по данным Минэкономразвития за прошлый месяц, показала нулевую динамику.

Традиционно дефляция отмечается летом — в период сбора урожая плодоовощной продукции. Но в этом году еда неожиданно подешевела зимой — такое в новейшей истории России произошло впервые. Цены на продукты с исключением сезонного фактора снизились на 0,15%, подсчитали в Минэкономразвития. Данный эффект в министерстве объяснили ростом предложения животноводческой продукции, в частности мяса птицы, свинины и яиц.

Росстат же зафиксировал в январе продовольственную инфляцию на уровне 0,6%. Расхождение со статистикой Минэкономразвития связано с тем, что Росстат не «очищает» макроэкономические показатели от сезонного фактора. Очистка от сезонности — это исключение факторов, которые характерны исключительно для этого времени года. Например, согласно данной методике, не учитывается определенное подорожание услуг и товаров в предновогодний период.

По данным Росстата, зимой традиционно подорожали капуста, картофель, помидоры и лук: цены на эти продукты выросли в пределах 10%. Цены на красную икру и красную рыбу выросли незначительно. Подешевели же сильнее всего апельсины и гречка: стоимость этих товаров снизилась на 5,9 и 3,4% соответственно. Также в пределах 1% подешевели крупы, макароны, сахар и мясо.

Производители в ущерб стоимости товаров перенасыщают рынок мясной продукции, чтобы не потерять свою долю на нем, отметил председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Еще одним фактором, повлиявшим на продовольственную дефляцию в январе, стало снижение цен на мировых рынках, а Россия импортирует часть продовольственной продукции, например говядину, сказал макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Инфляция на непродовольственные товары в январе замедлилась до 0,26% после 0,34% в декабре — это связано с нормализацией цен на бензин после предновогоднего скачка, отмечается в докладе Минэкономразвития. Данные Росстата также говорят о такой динамике: в январе топливо подорожало на 0,4% против 1,4% в декабре прошлого года.

В целом же сезонно очищенная инфляция по данным Минэкономразвития за прошлый месяц показала нулевую динамику. Росстат же констатировал инфляцию в январе на уровне 0,3%.

Нынешнее замедление инфляции, подчеркивается в докладе Минэкономразвития, не является следствием исключительно временных факторов: на нее уже не оказывает влияния стабильность курса рубля. Хотя в декабрьском релизе заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке отмечалось, что влияние крепкого рубля на рост цен будет исчерпано только к середине этого года.

Между тем в февральском аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен» Банка России говорится, что замедлению инфляции в январе способствовали и меры в области регулирования: сохранение ставок акцизов на алкоголь, замедление темпов роста на ряд медицинских товаров, сдержанная динамика цен на транспортные и жилищно-коммунальные услуги. В ближайшие месяцы удорожание продовольствия будет слабым при стабильной курсовой динамике, отмечается в комментарии ЦБ.

В 2018 году тенденция рекордно низкой инфляции, показанная в прошлом году, продолжится: к июню Минэкономразвития ожидает замедление роста цен до 2% в годовом выражении. В ЦБ считают, что по итогам этого года инфляция может быть ниже ранее заявленной регулятором цели в 4%.