Россия импортировала «масляную инфляцию»

Сливочное масло в России подорожало за прошлый год почти на 10% — до 535 рублей за кг. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Цена выросла, несмотря на увеличение внутреннего производства. Удорожание продукта было обусловлено ростом цены на масло в мире — поскольку Россия вынуждена ввозить его из-за рубежа, вместе с импортом масла она импортировала и «масляную инфляцию». В Минсельхозе борются с ростом цен, субсидируя строительство молочных ферм.

Цены на сливочное масло в России в 2017 году росли опережающими инфляцию темпами. Это следует из данных ЕМИСС, с которыми ознакомились «Известия». В среднем в рознице этот продукт на начало января стоил 534,98 рублей за кг. Это на 9,6% больше, чем годом ранее. А инфляция за этот период составила, по данным Росстата, 2,5%.

Удорожание масла произошло на фоне роста объемов его производства в России. За 11 месяцев прошлого года было произведено 246 тыс. т, рассказали «Известиям» в Минсельхозе. Итог за весь 2017 год пока подсчитывают.

— По предварительным данным, за весь прошлый год произвели 260 тыс. т этой продукции. Рост показателя за год составил 8%, — сообщила «Известиям» исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

Увеличение внутреннего производства должно толкать цены на сливочное масло вниз. Однако они выросли, поскольку продукт подорожал на мировом рынке. По словам исполнительного директора Национального союза производителей молока Артема Белова, в некоторых странах ЕС цены на масло в 2017 году достигали $8 тыс. за тонну. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Одна из главных причин резкого роста цен — дефицит сливочного масла в Европе. К нему привело то, что Китай в прошлом году стал активнее скупать этот продукт в ЕС из-за повышения спроса на него. В итоге во Франции уже забили тревогу из-за удорожания масла. Местные пекари назвали ситуацию критической.

— Поскольку Россия зависит от импорта масла, цены на нашем внутреннем рынке отражают ситуацию на зарубежном, — объяснил Артем Белов.

Россия производит 82,5% объема потребления сливочного масла. Чуть менее трети — 90 тыс. т — импортируется, подсчитали для «Известий» в Молочном союзе России. Свыше 90% заграничного масла поступает к нам из

Белоруссии в рамках взаимодействия стран в едином экономическом пространстве. А на цены белорусского масла также влияет ситуация на европейском рынке.

При этом, как посчитали производители, порядка 90% от всего произведенного в России и завезенного из-за рубежа масла удается реализовать в течение года. Остальные 10% идут в запасы и раскупаются в начале следующего года.

Обычно розничные сети повышают цены на продукцию в преддверии праздников, отметили в союзе. Поэтому можно ожидать, что удорожание масла продолжится в ближайшее время. В этом году в России Масленицу начинают отмечать с 12 февраля. Однако серьезного удорожания ожидать не стоит, говорят эксперты.

Для тогочтобы сдержать рост цен на масло и другие молочные продукты, в Минсельхозе принимают меры по увеличению производства молока. В частности, министерство компенсирует производителям 30% затрат на строительство молочных ферм. Также в России через несколько лет будет реализован крупный инвестиционный проект по созданию молочных кластеров с использованием высокотехнологичного израильского оборудования.