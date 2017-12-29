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Инфляция за 2017 год достигла минимума за всю историю России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Инфляция за 2017 год составила 2,5% — минимум за всю новейшую историю России,по предварительным данным Росстата. Об этом сообщает «Интерфакс». Индекс потребительских цен ускорился в декабря на 0,2 п.п. — до 0,4%. В ноябре данный показатель составлял 0,2.

Окончательные данные за декабрь 2017 года будут представлены 10 января 2018 года.

Ранее был представлен список регионов с самым быстрым и самым низким ростом цен в 2017 году. Быстрее всего цены росли в Якутии, Москве, Санкт-Петербурге, Калужской и Магаданской областях. Самый низкий уровень увеличения цен был зафиксирован  Пензенской области, Омской области, Пермском крае, Республиках Чувашии и Мордовии.

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